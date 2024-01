AZ geeft voorsprong uit handen tegen Borussia Dortmund, tegenstander van PSV

Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard zorgden op het Banús Football Center in Marbella voor de voorsprong. In het derde kwart van de wedstrijd waren Marcel Sabitzer en Marco Reus verantwoordelijk voor de 2-2.

AZ heeft in het oefenduel met Dortmund een 2-0 voorsprong weggegeven: het eerste duel van 2024 eindigde in 2-2. De Alkmaarders speelden in vier kwarten 120 minuten tegen de Duitse ploeg, die in de Champions League in actie zal komen tegen PSV.

Bij Dortmund had Donyell Malen een basisplaats. De Nederlander wordt de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek bij de Duitse topclub, die momenteel vijfde staat in de competitie.

De eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen PSV is op 20 februari in Eindhoven, de return wordt gespeeld op 13 maart.

AZ hervat volgende week zaterdag (18.45 uur) de competitie met een lastige uitwedstrijd bij FC Twente. Bij winst neemt het elftal van coach Pascal Jansen de derde plaats over van de ploeg uit Enschede.