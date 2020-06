Valencia zet trainer Celades al na negen maanden op straat, technisch directeur stapt op

Trainer Albert Celades is ontslagen bij Valencia. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de club waar Jasper Cillessen het doel verdedigt.

Celades was nog geen jaar in dienst van Valencia. Hij tekende in september voor twee jaar, nadat coach Marcelino na een conflict met de eigenaar was opgestapt.

Een paar uur na het ontslag van Celades werd bekend dat technisch directeur César Sánchez is opgestapt. De 48-jarige voormalig doelman van onder meer Valencia en Real Madrid had de spelersgroep eerder op maandag verteld dat Celades in ieder geval de komende wedstrijd nog op de bank zou zitten, maar de andere leden van de clubleiding besloten anders. Daarop stapte Sánchez op.

Zesde termijn voor interim-coach

Celades wordt op interim-basis opgevolgd door Voro Gonzalez. De oud-speler begint aan zijn zesde termijn als hoofdtrainer bij de Spaanse club, voor de vijfde keer als interim. Hij trad in 2008 voor de eerste keer tijdelijk aan na het ontslag van Ronald Koeman.

Valencia, dat in de Champions League de achtste finales bereikte ten koste van Ajax, zakte zondag in de competitie naar de achtste plaats na een nederlaag bij Villarreal. Sinds de hervatting van de Spaanse competitie, haalde de club slechts vier punten uit vijf wedstrijden.