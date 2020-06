Valencia stuurt trainer Celades al na negen maanden de laan uit

Trainer Albert Celades is ontslagen bij Valencia. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de club waar Jasper Cillessen het doel verdedigt.

Celades was nog geen jaar in dienst van Valencia. Hij tekende in september voor twee jaar, nadat coach Marcelino na een conflict met de eigenaar was opgestapt.

Valencia, dat in de Champions League de achtste finales bereikte ten koste van Ajax, zakte zondag in de competitie naar de achtste plaats na een nederlaag bij Villarreal. Sinds de hervatting van de Spaanse competitie, haalde de club slechts vier punten uit vijf wedstrijden.