De Indiase premier Modi noemt de stap een nieuwe mijlpaal. "Het is een bewijs van de niet aflatende toewijding van onze wetenschappers bij het realiseren van een van de meest complexe en ingewikkelde ruimtemissies", stelt hij. Het land wil een steeds grotere stempel op de ruimtevaart drukken en is zeer actief in de ruimte. Vorig jaar wist India als vierde land ter wereld op de maan te landen.