Sibon, die nooit in Oranje speelde, bezorgt oud-internationals zege in Nieuwjaarswedstrijd

Oude tijden herleven elk jaar tijdens de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tussen de Koninklijke HFC en de oud-internationals. Ook dit jaar kon het publiek in Haarlem weer de reddingen van Sander Westerveld, de rushes van Marc van Hintum en de passeerbewegingen van Simon Tahamata bewonderen. De oud-internationals bleken de sterksten zaterdagmiddag en wonnen met 5-3 van de tweede divisionist, Koninklijke Haarlemse Football Club. Het is elk jaar maar een beetje de vraag wie er aan de aftrap staan bij de ploeg van trainer/bondscoch Sjaak Swart. De wedstrijd, die al meer dan 100 jaar een traditie is, staat onder druk. Het is lastiger om internationals warm te krijgen voor deze wedstrijd, constateerde bondsvoorzitter Just Spee vorig jaar al. Maar dit jaar stond er toch weer een behoorlijke ploeg: Michael Reiziger, Ronald de Boer, Sander Westerveld, Demy de Zeeuw, Simon Tahamata en Theo Lucius maakten hun opwachting. Daarnaast was daar ook het debuut voor de 39-jarige Nigel de Jong.

Sjaak Swart was zoals elk jaar de trainer van de oud-internationals - Foto: ANP

De directeur topvoetbal bij de KNVB liet zich behoorlijk gelden. Als vanouds zette hij weer stevige tackles in en ook het maken van doelpunten was hij nog niet verleerd, in de eerste helft maakte hij de 3-2. Spits Gerald Sibon, die nooit in het Nederlands elftal speelde, scoorde twee intikkers, Glenn Helder (penalty) en Denny Landzaat (van richting veranderd schot) maakten de andere treffers.

Gerald Sibon scoort twee keer voor de oud-internationals - Foto: ANP

Ook de oud-internationals van de vrouwen speelden de Nieuwjaarswedstrijd, zij kwamen in actie tegen de Royal Haarlem All Stars. Onder leiding van bondscoaches Andries Jonker en Vera Pauw werd het regionale selectieteam met 2-1 verslagen. Claudia van den Heiligenberg en Marjan Brouwer scoorden voor de voormalige Oranjevrouwen. Ook bij de vrouwen was een debutant te vinden. De 31-jarige Stefanie van der Gragt nam afgelopen zomer afscheid van het betaalde voetbal, maar besloot vandaag haar opwachting weer te maken op het veld.

Stefanie van der Gragt bij de voormalig Oranjevrouwen - Foto: ANP