Geen wraak voor Sunderland: Newcastle wint eerste Tyne-Wear Derby sinds 2016

Jarenlang werd Sunderland beschimpt en bespot door de fans van de vijand. Gierend van het lachen ging men in Newcastle zitten voor de documentaire-serie Sunderland Till I Die op Netflix, waar de eindeloze val van Sunderland werd vastgelegd.

Lang zakte Sunderland dieper en dieper weg, tot in de krochten van de League One, het derde niveau van Engeland. Newcastle ging het ondertussen juist steeds meer voor de wind, zeker door de Saoedische miljoenen die in de club gepompt werden.

De laatste twee seizoenen heeft Sunderland eindelijk weer de weg naar boven gevonden. De club promoveerde naar de Championship en doet het daar nu verdienstelijk.

Dus toen Newcastle bij de loting voor de derde ronde van de FA Cup uit de koker kwam, wreef men in Sunderland in hun handen. Tijd voor wraak.

Niveauverschil

Maar in het eigen Stadium of Light bleek al snel dat het niveauverschil met de aartsrivaal groot was. Newcastle was duidelijk niet van plan af te gaan in de derby.

Het fanatisme van Bruno Guimarães onderstreepte dat: hij jutte het bomvolle uitvak achter de goal met hartstocht op.