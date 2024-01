Four Freedoms Award voor organisatie die ontvoerde Oekraïense kinderen terughaalt

De Four Freedoms Award 2024 gaat dit jaar naar Save Ukraine. Dat is de hulporganisatie die ontvoerde kinderen uit Rusland en door Rusland bezette gebieden terughaalt naar Oekraïne.

De Roosevelt Foundation werd in 1982 opgericht om het gedachtegoed van de voormalige Amerikaanse president Roosevelt levend te houden. Daarbij hoort een jaarlijkse onderscheiding voor een persoon of organisatie die zich inzet voor 'de vier vrijheden': de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

De Foundation zegt dit jaar grote waardering te hebben voor het werk van Save Ukraine, meldt Omroep Zeeland. "De award is tevens een erkenning en waardering voor de moed en enorme veerkracht van alle mensen in Oekraïne die blijven vechten voor hun fundamentele vrijheden, voor een menswaardig bestaan, rechtvaardigheid en democratie."

Duizenden kinderen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne, in februari twee jaar geleden, zijn er volgens de Roosevelt Foundation vele duizenden kinderen ontvoerd uit Oekraïne en naar Rusland of naar door Rusland bezette gebieden gebracht. De deportaties zijn volgens de Roosevelt Foundation "ongekend wreed. Ze ontwrichten gezinnen en worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag beschouwd als oorlogsmisdaad".

Het Internationaal Strafhof vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen president Poetin vanwege Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Als hoofdreden werd toen het ontvoeren van kinderen in Oekraïne genoemd.

Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Zelensky, zei in september dat er sinds de Russische invasie 19.000 kinderen zouden zijn ontvoerd uit Oekraïne. In april 2023 werden 31 kinderen teruggehaald door Save Ukraine, in september nog eens 386. Begin vorig jaar concludeerde de Amerikaanse universiteit Yale na onderzoek dat er 6000 Oekraïense kinderen worden vastgehouden in Russische heropvoedingskampen. Na hun verblijf zouden de kinderen 'doorstromen' naar jeugdzorg of adoptieouders in Rusland.

Erkenning

In een eerste reactie laat Save Ukraine weten blij te zijn met de toekenning van de award. "Ik wil onze oprechte dank uitspreken voor deze erkenning. Dit inspireert ons om onze missie met nog meer toewijding en inzet voort te zetten," aldus Mykola Kuleba namens de organisatie

Save Ukraine komt met de Four Freedoms Award in een rijtje te staan met mensen die eerder werden onderscheiden, zoals John F. Kennedy, Nelson Mandela, Kofi Annan en Angela Merkel. De Four Freedoms Award wordt op 11 april uitgereikt in Middelburg.

Bijna een jaar geleden maakte Nieuwsuur deze reportage over de ontvoering van Oekraïense kinderen,: