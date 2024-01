Vanavond op tv: Biden versus Trump: de campagnes zijn begonnen • Zelfverwonding door jonge vrouwen

Biden versus Trump De campagne in de Verenigde Staten is begonnen. President Joe Biden haalde in een toespraak meteen hard uit naar Donald Trump, die grote kans maakt om zijn tegenstander te worden bij de presidentsverkiezingen in november. Biden noemt Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Ook Trump sprak zijn aanhangers toe en noemde de Verenigde Staten een "mislukte natie" die geteisterd zou worden door "terroristen" en immigranten. Vanavond: hoe staat het met het imago van beide heren, en wat zijn hun kansen? Ook schakelen we met correspondent Rudy Bouma.

Zelfverwonding en suïcidepogingen bij jonge vrouwen Zelfverwonding is een groeiend probleem onder tienermeisjes en vrouwen tot 30 jaar. Het aantal opnames op de eerste hulp vanwege zelf toegebracht letsel of poging tot suïcide is in negen jaar tijd met 50 procent gestegen. Onder tieners is zelfdoding de afgelopen decennia uitgegroeid tot de meest voorkomende doodsoorzaak. Wat zijn mogelijke oorzaken?