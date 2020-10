Vroege goal Götze helpt PSV aan zege en koppositie

Nadat hij in de beginfase nog maar enkele keren de bal had beroerd, was Götze na acht minuten alert bij een terugspeelbal van Clint Leemans. De Duitser dook op voor Michael Zetterer, omspeelde de PEC-doelman en tikte binnen.

Alle ogen waren gericht op Mario Götze bij PEC Zwolle-PSV. De 28-jarige wereldkampioen van 2014, die op de laatste dag van de transfermarkt verrassend tekende in Eindhoven , stelde niet teleur. Binnen negen minuten liet de aanvaller zijn eerste goal in de eredivisie noteren. Door de 0-3 zege werd PSV de nieuwe koploper.

Tegen de veldverhoudingen in wist PEC Zwolle terug te komen in de wedstrijd toen Timo Baumgartl een overtreding beging op Reza Ghoochannejhad. Laatstgenoemde wilde de strafschop zelf benutten, maar zijn inzet werd gestopt door PSV-sluitpost Yvon Mvogo.

Met een knal in de hoek na aangeven van Gakpo stelde Malen de Eindhovense zege voor rust al zo goed als zeker. Götze was ondertussen veel in beweging, bood zich veel aan, ook in het centrum, maar werd door zijn teamgenoten nog niet veel gevonden. Maar als hij de bal kreeg, deed hij er vaak iets nuttigs mee.

Saaie tweede helft

Na rust viel er weinig meer te genieten in Zwolle. Schmidt vond het na 67 minuten wel genoeg voor Götze en bracht Mohamed Ihattaren voor hem in de ploeg. Adrian Fein debuteerde als vervanger van een andere debutant, Ibrahim Sangaré.

Met een glimlach ging Götze naar de kant. Hij is de vijfde speler die scoorde in een WK-finale en in de eredivisie, na Helmut Rahn, Johan Neeskens, Dick Nanninga en Ronaldo. Zijn eredivisiedebuut was er door zijn goal een om niet snel te vergeten en ook zijn spel was in orde. Nu het vervolg nog.