Schip vaart zich vast op IJssel bij Arnhem, scheepvaart gestremd

Een binnenvaartschip heeft zich vanmiddag vast gevaren in de uiterwaarden van de IJssel, niet ver van Arnhem. Zolang het schip aan de grond zit, is de vaarweg gestremd en moet het scheepvaartverkeer wachten.

Het schip ligt vast bij de IJsselkop bij Westervoort, op het punt waar de rivier aftakt van de Nederrijn, meldt Omroep Gelderland.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. Of het hoogwater een rol heeft gespeeld, is nog onduidelijk. In plaats van een meanderende rivier is sprake van een grote watervlakte. "Schippers moeten in de vaargeul blijven", reageert een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Je ziet de markeringen nog boven water, maar met een stroming moet je voorzichtig zijn. Waardoor het schip nu vastligt, is nog niet duidelijk."

Ondergelopen weiland

Precies een week geleden liep ook al een binnenvaartschip vast in een ondergelopen weiland naast de IJssel. Dat gebeurde een stukje naar het noorden, tussen Rheden en Lathum.

Ook dat schip belandde door onbekende oorzaak naast de vaargeul. Dat gebeurde toen rond 13.00 uur. Twee uur later werd dat schip door twee andere binnenvaartschepen vlot getrokken.

Mogelijk omvaren

Of dat nu weer net zo snel lukt, is de vraag. "Een berger gaat het schip proberen weg te trekken", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Er staat een sterke stroming, dus we moeten afwachten hoelang dat duurt." Het is dus ook afwachten of de overige scheepvaart er snel weer door kan. "Als weghalen niet lukt, dan moet de scheepvaartbegeleiding bepalen of ze moeten omvaren."