Kok klasse apart op 500 meter bij EK, Leerdam goed voor zilver in Thialf

Femke Kok heeft bij de EK afstanden in Heerenveen haar Europese titel op de 500 meter geprolongeerd. Jutta Leerdam veroverde het zilver in Thialf. Het brons ging naar de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die een compleet Nederlands podium daarmee voorkwam. Marrit Fledderus werd vierde.

Kok was topfavoriet voor de titel in Thialf. Niet alleen omdat ze de regerend wereldkampioen is en vorige week nog met overmacht de Nederlandse titel veroverde; de grootste concurrentie op de sprint komt voor Kok vooral van buiten Europa.

Koninginnenrit

In de slotrit reed de 23-jarige Kok tegen een van haar grootste uitdagers: landgenote Leerdam. De statistieken waren ruim in het voordeel van de wereldkampioene, want van de dertien duels won Kok er elf.

Ook in het veertiende duel was Kok de duidelijk betere. Na een snellere opening (10,40 om 10,64) snelde de titelverdedigster naar 37,28. Leerdam was met 37,70 bijna een halve seconde langzamer.