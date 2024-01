Roest slaat aanval Ghiotto af en pakt EK-goud op vijf kilometer na mooi duel

Ook Ghiotto had er zin in. De Italiaan ging sneller van start en met machtige klappen reed hij langzaam weg bij zijn rivaal. Roest, die de EK afstanden vooraf "een tussendoortje" noemde, kon echter vertrouwen op zijn sterke slot.

Roest was dit seizoen nog ongeslagen op de 5.000 meter, maar op de 10.000 meter werd hij in de wereldbeker én bij de laatste WK afstanden verslagen door Ghiotto. Het duel tussen de Nederlander en de Italiaan was er dus een om naar uit te kijken.

De regerend wereldkampioen was de Italiaan Davide Ghiotto in een direct duel de baas en hield ook de Noor Sander Eitrem achter zich. Chris Huizinga eindigde als vierde, net naast het podium.

Met nog vier ronden te gaan dichtte Roest het gat, waarna de wereldkampioen het enthousiaste Nederlandse publiek trakteerde op een eindsprint en de derde tijd ooit in Thialf: met 6.05,93 was hij 2,34 seconde sneller dan Ghiotto, die na 6.08,27 over de streep kwam.

"Dit was een hele mooie rit. Echt racen op een vijf kilometer, samen met Ghiotto. En dat in een vol Thialf. Dat is echt genieten", reageerde Roest. "Ghiotto gaat er altijd hard in. Dan moet je de laatste drie rondjes gas geven om hem te slopen. Dat is gelukt. Dankzij Thialf, want dat was echt prachtig."

Voor Roest was het zijn derde Europese titel op de 5.000 meter op rij: in 2020 en 2022 was hij ook al de beste op zijn favoriete afstand.

Sterke rit Huizinga

Chris Huizinga zette de concurrentie in de derde rit op scherp. De 26-jarige schaatser, die zich dit seizoen bezig is aan een opmars, verbeterde zijn persoonlijk record tot 6.13,59. Dat deed hij in een bijzonder vlakke rit, waarbij hij als enige zijn handen de hele tijd op zijn rug hield - ook in de bochten.