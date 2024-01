Moeizame rit levert teamsprinters EK-brons op, goud voor Polen: 'Niet zoals gehoopt'

De Nederlandse mannen hebben bij de EK afstanden in Heerenveen een bronzen medaille veroverd op de teamsprint. Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Wesly Dijs waren 2,3 seconde langzamer dan Polen, dat het goud pakte met een baanrecord.

Westenbroek, De Boo en Dijs reden nog nooit een teamsprint in wedstrijdverband, maar ze rijden wel alle drie bij Team Reggeborgh. Samen in een treintje schaatsen zijn ze dus wel gewend.

Vanochtend oefenden ze op het onderdeel én op de handaflossing, waarbij het de bedoeling is dat ze elkaar met de hand een 'zwieper' geven. Die techniek werd dit seizoen bij de wereldbekerwedstrijden succesvol geïntroduceerd.

Dijs botste bijna op De Boo bij start

Westenbroek nam in Thialf de opening voor zijn rekening. Dijs, die het beste uit de voeten kan op de 1.500 meter, was bij de start sneller weg dan De Boo en botste bijna op zijn ploeggenoot. Vervolgens moest hij een gat dichten, waardoor de handaflossing ook niet lukte. Uiteindelijk finishte Dijs in 1.20,61.

Bij de Polen lukte de handaflossing wel, waarna Marek Kania, Piotr Michalski en Damian Zurek het baanrecord van Rusland uit de boeken reden: 1.18,31.

Ook Noorwegen, met Kristensen, Magnussen en Lorentzen, was - mede dankzij een succesvolle 'zwieper' - sneller dan Nederland en miste het goud op een halve seconde: 1.18,81.

'Geen perfecte rit'

"Het ging niet zoals gehoopt. We hebben vanochtend goed getraind samen, ik was ervan overtuigd dat het goed zou gaan. Maar het was geen perfecte rit", analyseerde Westenbroek.

Bekijk de reactie van de teamsprinters: