Politie arresteert voor vierde nacht op rij uithalers in Rotterdamse haven

De politie heeft voor de vierde nacht op rij uithalers opgepakt in de haven van Rotterdam. Het ging om elf mannen uit België en Nederland. Zij probeerden vermoedelijk drugs op te halen uit het havengebied.

Gisternacht werden negentien mensen opgepakt, onder wie zes minderjarigen. Zij zaten in een lege container die binnen de hekken van de haven was afgeleverd. Ook werd toen voor het eerst een vrouwelijke uithaler aangehouden.

De politie werkte samen met de douane en beveiliging. Het is volgens hen niet te zeggen of de uithalers voor de vierde nacht op rij op zoek waren naar dezelfde lading drugs.

Hardnekkig probleem

Jongeren die gesmokkelde drugs uit containers halen in de haven van Rotterdam zijn een hardnekkig probleem. Cijfers over het afgelopen jaar zijn er nog niet, maar naar verwachting zijn het er veel meer dan in 2022, toen er 251 uithalers werden betrapt. Volgens het Openbaar Ministerie zijn het vooral jongeren uit kwetsbare gezinnen.

De verdachten worden ook gemiddeld jonger. Van de ruim 200 uithalers in de eerste helft van vorig jaar was 63 procent jonger dan 23 jaar. In 2022 was dat 45 procent. Ook het percentage minderjarige uithalers steeg: van 8 naar 15 procent. Bijna altijd gaat het om cocaïne.