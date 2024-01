Rebellen in Myanmar veroveren stad aan grens met China

In het oosten van Myanmar hebben rebellen een districtshoofdstad in handen gekregen. De verovering van Laukkai, aan de grens met China, is bevestigd door het militaire regime.

De inname van Laukkai is onderdeel van een reeks overwinningen van de rebellen. In de nasleep van de militaire staatsgreep in Myanmar, verhevigde de burgeroorlog in de periferie van het land. Gewapende groeperingen en verzetsbewegingen hebben de handen ineengeslagen.

Sinds de lancering van een offensief in oktober is het regeringsleger uit meerdere dorpen en steden verdreven. Laukkai, een plaats met zo'n 23.000 inwoners, viel vrijdag. De militairen in het daar gevestigde regionale legerhoofdkwartier gaven zich over.

Gokken en oplichting

Laukkai is de hoofdstad van een district met een zekere mate van zelfbestuur in de de noordoostelijke staat Shan. De stad staat bekend als gokparadijs. Ook zouden er veel bendes actief zijn die fortuinen verdienen met oplichting per telefoon en internet. De rebellen zeggen dat ze per direct een einde maken aan deze praktijken.

De criminele activiteiten in Laukkai waren China een doorn in het oog. Peking is een bondgenoot van het militaire regime in Myanmar en wil het belangrijke handelsgebied zo stabiel mogelijk hebben. China roept de strijdende partijen op om gevechten te stoppen.

De verovering van de districtshoofdstad wordt door de rebellen gepresenteerd als een belangrijke zege. Laukkai was voorheen het hoofdkwartier van een gewapende verzetsbeweging.