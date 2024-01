Roermond neemt afscheid van 'bisschop Harrie'

In een volgepakte Sint-Christoffelkathedraal in Roermond hebben honderden mensen afscheid genomen van emeritus-bisschop Harrie Smeets. Smeets (63) overleed op woensdag 20 december 2023 aan een slopende ziekte.

"Harrie had iets dubbels, hij hield van een dienst met pracht en praal, zoals nu hier in deze kerk", zei studievriend Hans Vermaak ter afscheid. "Aan de andere kant hield hij zijn preek liever kort. Hij hoefde met zijn verhaal niet zo nodig in het middelpunt te staan. Dat blijkt ook uit het feit dat hij de kleinst mogelijke rode auto het meest passende bisschoppelijke voertuig vond."

Naar schatting duizend mensen waren vanochtend aanwezig bij de uitvaartdienst. Volgens 1Limburg waren priesters en gelovigen tot uit India en Colombia naar Roermond getogen om 'bisschop Harrie' de laatste eer te bewijzen. Onder de aanwezigen waren zestien bisschoppen, onder wie kardinaal Willem Eijk. De Limburgse commissaris van de koning Emile Roemer en burgemeester Yolanda Hoogtanders van Roermond waren er ook.

Oefenen als herder

In de kathedraal werd een korte condoleanceboodschap van de paus voorgelezen. Maar de enige spreker die uitgebreid herinneringen ophaalde was Vermaak. Hij memoreerde dat hij Smeets veertig jaar geleden had leren kennen in Utrecht waar de latere bisschop Nederlandse taal- en letterkunde studeerde. "Hij leidde op een gegeven moment studenten rond, zodat ze de stad leerden kennen. Hij oefende toen al als herder", aldus Vermaak.

De studievriend toonde zich niet verbaasd dat Smeets aanvankelijk priester werd en in 2018 tot bisschop werd benoemd. "De wereld beter maken én mensen steunen, daar hadden we het als student al over", zei Vermaak. "Hij heeft voor velen iets betekend. De verbindende schakel en coole oom. Opa Engel voor heel wat kinderen. Talrijke banden met vrienden, collega's en parochianen."

Circus-, kermis- en schippers

Het is dan ook geen toeval dat Smeets in november 2020 binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent werd voor het circus-, kermis- en schipperspastoraat. Tegen de Binnenvaartkrant zei hij erg blij te zijn dat zijn collega's hem dit referentschap hadden gegund, omdat hij vond dat het echt bij hem paste. "Ik wil tussen de mensen staan. Ik ben geen type om me de hele dag bezig te houden met bestuurlijke taken of in Den Haag te vergaderen. Daar ben ik niet van. Ik ben van de mensen."

Zijn wapenspreuk was niet voor niets In Gods naam mensen liefhebben, zei studievriend Vermaak vanochtend. Om daar aan toe te voegen dat Smeets de helft van zijn tijd als bisschop ziek is geweest. "Hij had nog zoveel willen doen. Hij had zo graag het verschil gemaakt."

Smeets wordt later vandaag bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel op het monumentale Oude Kerkhof (d'n Aje Kirkhoaf) in Roermond.