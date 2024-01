Vliegveld Münster maakt weer winst, mede dankzij Nederlanders

Het vliegveld bij de Duitse stad Münster heeft vorig jaar voor het eerst in twaalf jaar tijd weer winst geboekt. Het aantal passagiers steeg naar bijna een miljoen, van wie 150.000 uit Nederland.

Directeur Detlef Döbberthin is verbaasd over het snelle herstel na twee magere coronajaren. "We hadden het zelf ook lager verwacht", zegt Döbberthin bij RTV Oost.

Tijdens de coronapandemie ging de luchtvaartwereld ervan uit dat de passagiersaantallen zich niet snel zouden herstellen. Münster slaagde daar wel in en boekt een winst van 250.000 euro. "Velen zijn nog niet terug op het niveau van voor corona, maar in deze regio is het ons al wel gelukt", zegt de directeur.

Flughafen Münster Osnabrúck (FMO) ligt op een uur rijden van Enschede en biedt vooral vluchten aan naar vakantiebestemmingen als Palma de Mallorca, Rhodos en Antalya. Naast Duitse maatschappijen vliegt komend seizoen ook het Nederlandse Corendon op Münster.

Ik mijn Schiphol bewust

In 2022 raakte FMO extra in trek bij Nederlanders. Dat kwam vooral omdat er toen op Schiphol maandenlang problemen waren bij het inchecken van bagage en de veiligheidscontroles. "Ik mijd Schiphol nu bewust", aldus een van de vele Nederlanders toen, op de Duitse luchthaven.

De winst is niet alleen aan het groeiende aantal passagiers te danken. "We hadden meer vluchten dan de jaren ervoor en we hebben kostenbesparingen op de luchthaven gedaan", zegt Döbberthin.

Goed maar niet goed genoeg

Het vliegveld probeert nog meer Nederlanders te lokken. Daarbij is een goede verbinding per trein eigenlijk onontbeerlijk, vindt de directeur. "Het openbaar vervoer van Nederland naar hier is niet optimaal", geeft hij toe. "Je moet nu met de trein vanuit Enschede naar Münster en vandaar met de snelbus naar de luchthaven. Het is goed, maar niet goed genoeg. We werken daar aan, maar het is heel moeilijk."

Van de Duitse overheid hoeft de vliegvelddirecteur voorlopig geen financiële steun te verwachten. "In Duitsland is de regel dat er pas een spoorlijn naar de luchthaven wordt aangelegd, als er minimaal vier miljoen passagiers per jaar zijn. Dat halen we nog lang niet", aldus Döbberthin.