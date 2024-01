Toestellen Alaska Airlines aan de grond, na noodlanding om wegblazen rompdeel

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op een foto van het exterieur van het toestel lijkt te zien te zijn dat een deel in het midden van de cabine is losgeraakt.

Het passagiersvliegtuig was onderweg van Portland in Oregon naar Ontario in Californië. Uit vluchtgegevens blijkt dat het vliegtuig tot bijna 5.000 meter geklommen was voordat het terugkeerde naar de internationale luchthaven van Portland. De luchtvaartmaatschappij zei dat het veilig kon landen met 174 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Er zijn geen meldingen gedaan over gewonden.

"Naar aanleiding van de gebeurtenis op vlucht 1282 van vanavond hebben we besloten de voorzorgsmaatregel te nemen om onze vloot van 65 Boeing 737-9-vliegtuigen tijdelijk aan de grond te houden", zegt Ben Minicucci, CEO van Alaska Airlines, in een verklaring. "Mijn hart gaat uit naar degenen die op deze vlucht zaten. Het spijt me dat ze dit hebben meegemaakt."

Nieuwste 737

Elk vliegtuig kan pas weer in gebruik worden genomen na onderhouds- en veiligheidsinspecties. Volgens Minicucci moet dat binnen enkele dagen voltooid kunnen zijn.

Persbureau AP meldt dat de Boeing 737-9 MAX van het incident pas twee maanden in gebruik was. Sindsdien zou het vliegtuig 145 vluchten hebben uitgevoerd. De vlucht vanuit Portland was de derde van de dag.

Vliegtuigbouwer Boeing heeft gezegd meer informatie te verzamelen en het onderzoek te willen ondersteunen. De Max is de nieuwste versie van de 737 van Boeing, een tweemotorig vliegtuig met één gangpad dat vaak wordt gebruikt op binnenlandse vluchten in de VS.

Anderhalf jaar aan de grond

De Boeing 737 Max kent een lange reeks veiligheidsproblemen en onderzoeken. De Max stond in maart 2019 anderhalf jaar aan de grond nadat twee toestellen van dit type onder vergelijkbare omstandigheden waren neergestort. De twee crashes eisten in totaal 346 levens.

Om weer te kunnen vliegen onderging elk Max-vliegtuig aanzienlijke aanpassingen, hoewel de veranderingen van buitenaf niet zichtbaar zouden zijn en de passagiers geen enkel verschil zouden merken.