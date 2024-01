Strafrechtadvocaten: kwestie Kasem raakt kernwaarde advocatuur

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft bezorgd gereageerd op het nieuws over Khalid Kasem. De talkshowpresentator zou vroeger, toen hij strafadvocaat was, hebben geprobeerd een ambtenaar om te kopen. Voorzitter Dennis Wolters spreekt van een heel ernstige zaak, omdat de integriteit van advocaten in het geding is.

"En dan heb je natuurlijk ook gewoon te maken met een strafbaar feit", zegt Wolters in het NOS Radio 1 Journaal. "Misschien gaat ook het Openbaar Ministerie onderzoek doen, maar ik verwacht in eerste instantie zeker een onderzoek van de deken van de Orde van Advocaten." Wolters benadrukt dat er nog niets vaststaat. "Maar het is een zware aantijging, en wij volgen het op de voet."

Peter R. de Vries

Kasem zou tijdens zijn carrière als advocaat een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben omgekocht om een cliënt vervroegd vrij te krijgen. Hij zou dat in 2019 hebben verteld aan Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor had. Volgens het AD, dat de kwestie gisteren naar buiten bracht, heeft De Vries gesprekken met Kasem hierover opgenomen. Kasem zelf ontkent en zegt dat de gesprekken verkeerd worden geïnterpreteerd.

De krant zegt die gesprekken onlangs te hebben gekregen. Hoewel de opnames mogelijk onrechtmatig zijn verkregen, heeft de hoofdredactie van het AD besloten om de inhoud te publiceren vanwege het grote maatschappelijke belang ervan.

Uit de gesprekken zou ook blijken dat omkoping binnen de advocatuur aan de lopende band plaatsvindt. Wolters vindt dat moeilijk te geloven. "Ik waag dat te betwijfelen. Er is mij in ieder geval geen enkel geval bekend dat zoiets eerder is gebeurd", aldus Wolters. "Maar laat de deken van de Orde van Advocaten dat ook maar uitzoeken."

Royce de Vries

Royce de Vries werkte in die tijd met zijn vader en Khalid Kaseem in het kantoor in Amsterdam. "Indertijd werden wij geconfronteerd met het verhaal dat Khalid een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet vastgesteld. Het verhaal kwam ons in zijn algemeenheid zeer onwaarschijnlijk voor, ook op basis van andere informatie die wij tot onze beschikking hadden. Nadien heeft Khalid herhaaldelijk naar mij ontkend dat hij zich aan omkoping schuldig heeft gemaakt."

Ook onderzoek bij Dienst Justitiële Inrichtingen

De hoogste baas van het gevangeniswezen, Wim Saris, is geschrokken van het nieuws, zei hij gisteravond in het radioprogramma Het Misdaadbureau van omroep WNL. "Voor ons was dit ook een onbekend verhaal en het staat als een paal boven water dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de integriteit van ons personeel. Ook wij gaan hier nader onderzoek naar doen."

Hij zegt dat hij niet naïef is: "Als ik zie hoe de misdaad zich ontwikkelt is het wel degelijk een scenario waar wij ook rekening mee houden. Maar we doen er natuurlijk alles aan om het te voorkomen."

Kasem heeft vanwege de beschuldiging zijn werk als presentator van de tv-talkshow Khalid & Sophie neergelegd. Het programma verhuist in september naar de late avond, werd begin vorige maand bekend.