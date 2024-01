Hartman ziet Feyenoord dit jaar niet snel titel pakken: 'Die kans is klein'

Vorig seizoen had Feyenoord na zestien wedstrijden 37 punten verzameld in de competitie en werd het kampioen. Dit seizoen heeft de Rotterdamse club halverwege zelfs een puntje meer, maar lijkt een nieuw kampioenschap verder weg dan ooit. "Ik ben realistisch, ik denk dat de kans klein is dat we kampioen worden", vertelt Feyenoord-back Quilindschy Hartman.

Tijdens het traingingskamp in de Spaanse zon bekijkt Hartman de situatie van zijn club dit seizoen nog eens, hij komt tot een simpele conclusie. "Ik denk dat we nog steeds goed bezig zijn met elkaar. We hebben meer punten dan vorig jaar, maar we hebben nu te maken met een team dat alles wint. Het is heel knap van PSV en het is aan ons om daar achteraan te gaan."

Focus op tweede plek

Maar tien punten op de koploper inlopen en er dan nog voorbij gaan, dat is niet heel erg reëel, denkt de back. "Wij zijn nog niet kansloos voor de titel, maar de kans dat we kampioen worden, is klein. Zij gaan niet heel veel punten meer verspelen. Nee, we geven nu niet op, maar we moeten ons vooral focussen op de tweede plek."

