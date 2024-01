Succes met Fluminense, malaise bij Seleção: Diniz ontslagen als bondscoach Brazilië

Eigenlijk zou hij de Braziliaanse voetbalsterren tijdelijk onder zijn hoede hebben tot Carlo Ancelotti zou toehappen om bondscoach te worden van de vijfvoudig wereldkampioen.

Ancelotti verlengde echter zijn contract bij Real Madrid. En dat was wellicht voor de Braziliaanse voetbalbond reden om het roer radicaal om te gooien. Om te beginnen met het ontslag van de huidige bondscoach Fernando Diniz.

"We bedanken Fernando Diniz voor het werk dat hij heeft gedaan, voor zijn toewijding en ernst en voor de uitdaging om het Braziliaanse nationale team te verjongen in de loop van zijn dienstverband", schrijft de voetbalbond in een verklaring. "We wensen Diniz veel geluk."

Pijnlijke nederlagen

Sinds het vertrek van bondscoach Tite na het teleurstellende WK in Qatar is Brazilië op zoek naar een geschikte opvolger. Diniz werd in juli voor één jaar aangesteld als interim-bondscoach, een functie die hij combineerde met een baan als hoofdtrainer van Fluminense.

Met Fluminense schreef de 49-jarige Diniz onlangs nog geschiedenis door voor het eerst de Copa Libertadores - de Zuid-Amerikaanse Champions League - te veroveren. Eind december verloor hij de finale van het WK voor clubs van Manchester City.

Met de nationale ploeg presteerde hij een stuk minder. Brazilië speelde maar zes wedstrijden onder Diniz en verloor er daar drie van. Na een 5-1-overwinning op Bolivia en een 1-0-zege in en op Peru, volgden een 1-1-gelijkspel tegen Venezuela, uitnederlagen bij Uruguay (2-0) en Colombia (2-1) en een pijnlijke 1-0-thuisnederlaag tegen Argentinië.

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne voor het WK van 2026 staat Brazilië zesde.