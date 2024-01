'Meer jonge vrouwen op eerste hulp na zelfverwonding of suïcidepoging'

Zelfverwonding is een groeiend probleem onder tienermeisjes en vrouwen tot 30 jaar. Het aantal opnames op de eerste hulp vanwege zelf toegebracht letsel of poging tot suïcide is in negen jaar tijd met 50 procent gestegen, schrijft de Volkskrant.

"Dit is een alarmsignaal", zegt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma tegen de krant. "Dat het met sommige jongeren dusdanig slecht gaat dat ze tot actie overgaan." Prestatiedruk, versterkt door sociale media, geeft hij als mogelijke verklaring voor de zorgwekkende trend.

In 2013 belandden 4000 jonge vrouwen op de eerste hulp vanwege zelfverwonding of een suïcidepoging. In 2022 waren dat er 6000. Bijna de helft van hen werd na behandeling op de spoedeisende hulp opgenomen in het ziekenhuis. De krant baseert zich op een analyse van VeiligheidNL op verzoek van stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Uit eerder onderzoek blijkt dat in ongeveer driekwart van de gevallen er sprake was van een vermoedelijke poging tot zelfdoding. In de rest van de gevallen ging het om zelfbeschadiging.

Angstig of ongelukkig

Ook recent onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut bevatte zorgelijke conclusies over mentale gezondheid van meisjes en jonge vrouwen. Bijna de helft van alle meisjes op de middelbare school piekert veel, is snel angstig en voelt zich vaak ongelukkig. Bij jongens zijn dat er veel minder: 14 procent.

De mentale gesteldheid van jongeren heeft geleden onder de coronalockdowns. Twee jaar later is de eenzaamheid weliswaar afgenomen, maar kampt een aanzienlijk deel van de studenten nog steeds met angstklachten of depressie.

Meisjes gaan veel vaker over tot zelfvergiftiging of het nemen van een overdosis medicatie dan jongens. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum betreft het 84 procent van de geregistreerde gevallen. De afgelopen twee jaar is het aantal tieners dat bewust een overdosis medicijnen inneemt sterk toegenomen, blijkt uit cijfers van de NCIC.

Toename suïcide bij jongvolwassenen

Onder tieners is zelfdoding de afgelopen decennia uitgegroeid tot de meest voorkomende doodsoorzaak. Voorheen kwamen de meeste mensen in deze leeftijdscategorie door verkeersongelukken om het leven. Deze trend valt deels te verklaren door de fors toegenomen verkeersveiligheid in een halve eeuw tijd.

Het totale aantal zelfdodingen is sinds 2018 stabiel volgens het CBS. Maar onder jongvolwassenen is er een stijging. Vooral jonge mannen maken einde aan hun leven, blijkt uit cijfers van 113 Zelfmoordpreventie. In de categorie 20 tot 30 jaar was 70 procent man.

Volgens de Volkskrant is dat opvallend omdat vrouwen vaker depressief zijn en vaker een suïcidepoging doen. Een onderzoeker zegt dat dit mogelijk komt doordat mannen vaker zwaardere methoden gebruiken bij een poging tot zelfdoding.