Stilte in de storm: het bijzondere verhaal van de dove veldrijdster Francesca Baroni

Veldrijden is topsport in een carnavalsjasje. Er wordt gelachen en gezongen, gejoeld en gezopen, gescholden en geschimpt. Bij elke renner die langskomt, zwelt het geluid aan. Renners die met modder op het gezicht en de smaak van bloed in de mond door het slijk ploegen.

Na drie kwartier ploeteren in de blubber van Dendermonde keert Baroni terug bij de kleine camper. De rollerbank staat al klaar om uit te rijden. Baroni neemt plaats op haar fiets en grijpt naar de telefoon in haar achterzak. "Prego, mama...?"

Bij de wereldbekerveldrit in Dendermonde, half november, maken we voor het eerst kennis met Baroni. Met een open blik en een vriendelijk knikje heet ze ons voor de wedstrijd welkom.

In Vlaanderen staat ze er alleen voor. "Mijn ouders zorgden er altijd voor dat ze in mijn buurt bleven als ik ging fietsen. Natuurlijk waren ze bezorgd. Nog altijd zeggen ze tegen me dat ik veilig moet terugkomen."

Voor het eerst horen we haar stem. Met wilde armgebaren praat ze in de telefoon, die ze recht voor zich houdt. Ze moet namelijk recht in het gezicht kunnen kijken van vader Luca of moeder Alessandra om hun lippen te kunnen lezen.

Het wielervuur begon te branden toen ze, als zesjarig meisje, Ivan Basso de Giro d'Italia zag winnen. Kort daarop mocht ze hem zelfs ontmoeten. "Ik was meteen verliefd. Toen heb ik aan mijn ouders gevraagd of ik ook mocht wielrennen. Zo begon mijn wielerloopbaan."

Inmiddels kan ze vloeiend liplezen in het Italiaans en in het Engels. Ook begrijpt ze steeds meer woorden Vlaams. Gebarentaal gebruikt ze niet. "Gebarentaal is een geïsoleerde wereld", zegt ze fel. "Stel dat ik alleen gebarentaal zou kunnen, dan zou ik nu niet met jou kunnen praten. Of kun jij soms gebarentaal?"

Baroni's ouders waren het er snel over eens dat ze hun enige dochter een zo normaal mogelijk leven wilden geven. "Als baby reageerde ik niet als ze me riepen. En ik maakte ook geen babygeluidjes. Zo kwamen ze erachter dat ik doof was. Ze vonden een speciale school voor doven, waar ik leerde liplezen en spreken. Vanaf mijn tiende zat ik op een normale school."

Baroni bleek een talentje. Ze werd al eens vijfde bij de WK voor beloften. En ze was Italiaans kampioene in die leeftijdscategorie. Als herinnering tekende ze een veldrijdster en liet die op haar rechterkuit tatoeëren.

Net als haar wielerheld zou Baroni later de Giro rijden, vier keer zelfs. Ook Strade Bianche staat steevast op haar wegprogramma. Maar haar hart ligt bij het veldrijden. "In 2011 waren de Europese kampioenschappen veldrijden in Lucca, vlakbij mijn huis. Ik was elf en reed het parcours op mijn mountainbike. 'Dit is zo cool!', zei ik tegen mijn ouders. 'Dit wil ik ook!'"

Dat team is Hubo-Remotive, een kleine en familiale ploeg uit Lommel. Kris Alaerts (in het dagelijks leven IT-beheerder) en Mathie Cuyvers (werkzaam bij de groenvoorziening) zijn de drijvende krachten achter de ploeg.

"Veldrijden ís België. Hier is het tienduizend keer groter dan in Italië. Dit was mijn droom. Opeens doe ik mee op het hoogste niveau en kan ik alleen maar beter worden, want ik leer elke dag. Ik ben mijn team heel erg dankbaar voor de kans."

Om zoveel mogelijk veldritten te kunnen rijden, verhuisde ze voor de wintermaanden naar België. Vorig jaar woonde ze bij een gastgezin. Dit jaar heeft ze haar eigen appartement in Oevel, in de bossen bij Herentals.

"Het is niet vanzelfsprekend om een dove renster in het team te hebben, maar we hebben toch besloten daarin mee te gaan", vertelt Alaerts. "We hebben er geen spijt van gehad. Francesca is - zo wij weten - de enige renster die doof is. Dus we wilden daar graag aan meewerken om haar toch een kans te geven in wielrennen."

Natuurlijk, soms moeten zaken voor haar net iets anders geregeld worden. Op de weg is het vaak wat lastiger, want communicatie via de teamradio gaat natuurlijk niet. Soms gaat het mis, omdat ze het piepen van de remmen of geschreeuwde waarschuwingen niet hoort.

In het veld is het overzichtelijker voor Baroni. "Bij de start vraag ik soms aan de jury of ze een gebaar met hun hand willen maken, omdat ik het fluitje niet kan horen. En als Kris iets wil zeggen tijdens de wedstrijd, dan schrijft hij dat op een bordje. Verder maakt het niets uit: ik moet gewoon hard doortrappen."