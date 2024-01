Sosa had het zwaar na 'onverdiend' vertrek Mislintat: 'Plots werd ik niet opgesteld'

Borna Sosa heeft een turbulent eerste halfjaar achter de rug bij Ajax. De Kroatisch international spreekt zich in een uitgebreid interview met de NOS voor het eerst uit over de zaak-Mislintat. "Ik had het gevoel dat ik door sommige mensen met andere ogen werd bekeken na het vertrek van Sven." Sosa is deze week met Ajax op trainingskamp in het Spaanse Cádiz. De Amsterdammers likken daar de wonden - zelf spreken ze liever van een nieuwe start - van een dramatisch verlopen eerste seizoenshelft, waarin de club zelfs even op de laatste plaats van de eredivisie stond. Grote teloorgang Ook de 25-jarige Sosa speelde één van hoofdrollen in de grote teloorgang van de Amsterdammers. De in de zomer aangestelde technisch directeur Sven Mislintat kwam in september namelijk onder druk te staan na belangenverstrengeling bij de transfer van Sosa. Ajax was hier niet van op de hoogte en startte na vragen van de NOS een onderzoek, dat nog altijd loopt. Een paar dagen later werd Mislintat ontslagen. Hoe het ook alweer precies zat met de Sosa-deal wordt uitgelegd in onderstaande video:

Sven Mislinat is aandeelhouder van Matchmetrics GmbH, net als het Duitse zaakwaarnemerskantoor AKA Global. En juist via die zaakwaarnemer haalde Mislintat op de laatste dag van de transfermarkt verdediger Borna Sosa voor 8 miljoen naar Ajax. - NOS

Sindsdien houdt Mislintat zich stil. De Duitser wacht het onderzoek af. Sosa bijt ruim drie maanden na het ontslag van Mislintat, die hij al kende van zijn tijd bij Stuttgart en die hem naar Ajax haalde, van zich af. Met name de verhalen die na het ingestelde onderzoek naar Mislintat verschenen, hebben hem gestoord. Zo zou Mislintat er bij Sosa op hebben aangedrongen om de transferdeal door zaakwaarnemer Arthur Beck te laten doen.

"Ik was geschokt. Helemaal toen ze in de kranten dingen begonnen te schrijven die totaal niet waar zijn. Mensen hadden een oordeel over dingen die Sven, zoals ik weet, niet heeft gedaan." Sosa ontkent dat Mislintat heeft aangestuurd op een zaakwaarnemerswissel. "Dit was helemaal mijn eigen beslissing. Ik vond het heel moeilijk om te zien dat ze hem overal de schuld van gaven. Uiteindelijk werd de druk voor hem te groot om hier door te gaan. Ik was daar wel verdrietig over. Dat heeft hij absoluut niet verdiend. Ik zie niet wat hij zo slecht heeft gedaan voor Ajax." Misschien de teleurstellende vijfde plek en de straatlengte achterstand op PSV en Feyenoord? "Misschien... Maar aan de andere kant: na slechts een paar maanden moest hij al weg. Het is onmogelijk om al je ideeën in zo'n korte tijd over te brengen. Zelfs topcoaches als José Mourinho en Pep Guardiola hebben tijd nodig. Het eerste wat Jurgen Klopp zei toen hij bij Liverpool kwam: geef me de tijd."

Borna Sosa op het trainingskamp in Spanje - Foto: Pro Shots

Ook voor Sosa zelf was het vertrek van Mislintat een klap. Ondanks de steun van zijn land- en ploeggenoten Josip Sutalo en Jakov Medic - "fijn om bij een nieuwe club en in een nieuwe omgeving mensen te hebben die dezelfde taal spreken" - had hij het gevoel dat hij niet meer meetelde bij Ajax. "Toen Mislintat vertrok, werd ik plots niet meer opgesteld. Dat was echt moeilijk voor mij. Want toen dacht ik: ze denken dat de geruchten waar zijn. Geen idee of het toeval was. Maar hij vertrok uit beeld, en ik met hem. Voor een bepaalde periode dan. Ik wist niet wat me overkwam. Het was sowieso een puinhoop." Vroegtijdig vertrek Het zette Sosa aan het denken. Een vroegtijdig vertrek spookte door zijn hoofd.

"Ik had het gevoel dat ze me liever kwijt dan rijk waren. Ik had ook heel veel vragen. Dat is ook normaal, op dat moment wist ik niet hoe de club werkte. Daarna had ik een gesprek met de directeur en andere mensen binnen de club en die zeiden dat ze het volle vertrouwen in me hadden. En dat ze me nog altijd als belangrijke speler zagen. Dat geloofde ik en nu zie ik dat het waar is." Waar veel teamgenoten de zon van Dubai opzochten koos Sosa deze winter voor zijn thuisland Kroatië, waar hij tijd had voor zijn andere grote passie: schaken.

Ajax-speler Borna Sosa heeft naast voetbal een andere grote passie: schaken. Tijdens de winterstop schaakte hij tegen Kroatisch grootmeester Alojzije Jankovic. - NOS

Sosa wil deze zwarte bladzijde in zijn loopbaan zo snel mogelijk vergeten. Ondanks dat hij ook onder de nieuwe trainer John van 't Schip vaker niet dan wel speelde, is hij ervan overtuigd dat hij de nummer één is op de linksbackpositie. "Normaal gesproken wel ja", zegt hij met een glimlach. De Flankengott, een bijnaam die hij in Duitsland kreeg vanwege zijn vele goede voorzetten, speelde in 2022 nog als basisspeler in de halve finales op een WK, maar wist bij Ajax nog niet echt te overtuigen. Toch ziet hij zichzelf nog slagen in Amsterdam en wil hij met Ajax omhoog kijken. "Ik kwam als een speler van het nationale team en, zeker met het WK in gedachten, waren de verwachtingen misschien hoger dan voor andere spelers. Maar de situatie waarin we verkeerden was lastig. Ik kwam binnen tijdens de slechtste start ooit van Ajax. Ik kwam in een nieuwe omgeving en dan duurt het sowieso even om te aarden. In de situatie waarin we zaten was dat misschien nog wel moeilijker."