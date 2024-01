'Hollandse Energie Maatschappij verdacht van misbruik van prijsplafond'

Energiebedrijf Hollandse Energie Maatschappij (HEM) wordt ervan verdacht voor "vele miljoenen" misbruik te hebben gemaakt van het prijsplafond. Dat schrijft de Volkskrant.

Energieleveranciers ontvingen dit jaar een vergoeding in verband met het prijsplafond, dat de overheid voor consumenten had ingesteld. Als de energieprijs hoger was dan dat plafond, kregen leveranciers het verschil uitgekeerd.

Het ministerie van Economische Zaken maakte eind vorige maand bekend dat één energieleverancier met "opvallende tarieven" de subsidie van het prijsplafond van dat kwartaal niet krijgt uitbetaald. Dit omdat uitbetaling zou leiden tot "een te hoog subsidievoorschot".

Op dezelfde dag maakte de ACM bekend dat HEM een van de drie leveranciers was die opvallend hoge prijzen vroegen. Maar of HEM ook de leverancier was die dat kwartaal geen subsidie krijgt, was toen nog niet bekend. Een 'goed ingevoerde bron' die wordt opgevoerd door de Volkskrant bevestigt dat het om HEM gaat.

De krant schrijft dat HEM tarieven rekende die twee keer hoger lagen dan gemiddeld in de markt. Door het prijsplafond merkten de klanten dat niet. HEM zou enkele duizenden huishoudens en bedrijven als klant hebben.

Vergunning intrekken

Eind 2021, toen de energieprijzen zeer hoog waren, gingen meerdere energieleveranciers failliet. Sindsdien controleert ACM of leveranciers voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht voor de winter, om alle consumenten te kunnen voorzien van energie. Vorig jaar kwamen tien leveranciers onder verscherpt toezicht, waaronder HEM.

Vorige maand ging de ACM nog een stap verder door de vergunning voor HEM te wijzigen. Het bedrijf moet klanten die nog geld tegoed hadden snel uitbetalen. Ook moest het bedrijf aantonen dat de vermogenspositie is verbeterd en het goede financiële prognoses heeft. Kan HEM daar niet aan voldoen, dan kan de consumentenwaakhond de vergunning intrekken.