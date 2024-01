Wekdienst 6/1: Uitvaart oud-bisschop Smeets • Tweede dag EK schaatsen

Goedemorgen! Vandaag is de uitvaart van oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond. En in Heerenveen is de tweede dag van de EK schaatsen. Eerst het weer: het is bewolkt en op een klein beetje motregen na droog. In het noordoosten en oosten dwarrelen soms wat sneeuwvlokjes. Er waait een matige noord- tot noordoostenwind. Het is 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland, maar door de wind voelt het kouder aan. Vanavond en vannacht kan op meer plaatsen een heel klein beetje sneeuw of motsneeuw vallen.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en bekijk hier waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? In Roermond vindt vanaf 10.30 uur de uitvaart plaats van oud-bisschop Harrie Smeets. Voorafgaand is er een processie van zestien bisschoppen en priesters vanaf de Caroluskapel. Smeets wordt bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel in Roermond.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, is in Turkije en brengt een bezoek aan Griekenland. Ook Israël en de Palestijnse gebieden staan op de agenda van Blinkens diplomatieke reis. Naar verwachting zal druk worden uitgeoefend op Israël om Palestijnse burgers te ontzien en meer noodhulp naar Gaza te krijgen.

In Heerenveen beginnen de schaatsers aan de tweede dag van de Europese Kampioenschappen. De dag begint met de teamsprint voor voor mannen, gevolgd door de 500 meter voor vrouwen, de 5.000 meter bij de mannen en de 1.500 meter bij de vrouwen. De ritten zijn vanaf 14.12 uur te volgen op NPO1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Op NPO 1 gaat het 24ste seizoen van Wie is de Mol? van start. De nieuwe reeks van het programma is opgenomen in Mexico.

Wat heb je gemist? De autoriteiten in Bolivia hebben naar eigen zeggen de grootste cocaïnevangst ooit in het land gedaan. In de westelijke regio Oruro werd een partij van meer dan 8800 kilo aangetroffen, die zeer waarschijnlijk bedoeld was voor de export naar Nederland. Vier mensen zijn opgepakt. De drugs zijn gevonden in een vrachtwagen die houten planken vervoerde. De zending was eigendom van een bedrijf dat in 2007 was opgericht en al vaker spullen heeft geëxporteerd naar het buitenland, onder meer naar Duitsland, China en Frankrijk.

De drugsvangst in Bolivia - Foto: Ministerio de Gobierno Bolivia

En dan nog even dit: De Zamboni werd 75 jaar geleden in Amerika ontworpen door Italiaanse migranten. Zij maakten de eerste versie van een afgedankte legerjeep. Sindsdien is de ijsdweilmachine wereldwijd een begrip. Ook in Thialf wordt de Zamboni veelvuldig gebruikt:

