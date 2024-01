Dode door woningbrand in Rotterdamse wijk Charlois

In de Rotterdamse wijk Charlois is iemand om het leven gekomen door een woningbrand, meldt de brandweer. De brand brak rond 02.30 uur uit in een portiekwoning aan de Pleinweg.

Vanwege de brand werden naastgelegen woningen en de portiek van het gebouw door brandweerlieden ontruimd. Volgens Rijnmond werden de bewoners van zestien woningen uit hun huis gehaald en opgevangen op het politiebureau. Vijf mensen zijn vanwege het inademen van rook door ambulancepersoneel onderzocht.

De schade aan de woning is groot. Ook op een verdieping boven de brandende woning moest de brandweer bluswerkzaamheden verrichten.

De brand was een uur later onder controle. Er is niets bekend over de oorzaak. De politie ziet vooralsnog geen tekenen van een misdrijf.