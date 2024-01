Dodental door aardbevingen Japan loopt op tot honderd

Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Japan is opgelopen tot honderd, melden de regionale autoriteiten. Nog altijd worden er ruim 200 mensen vermist.

Het westen van Japan werd op nieuwjaarsdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,6. Nog steeds wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden. Er zijn onder meer duizenden militairen ingezet voor het reddingswerk.

De zoektocht wordt wel bemoeilijkt door bergen puin, beschadigde wegen, aardverschuivingen en naschokken. Vooral de prefectuur Ishikawa is zwaar getroffen.

Situatie in evacuatiecentra

Ook zijn er zorgen over de gezondheidssituatie in het gebied. Op sommige plaatsen is er geen toegang tot eten, schoon water, medicijnen en dekens. Ook waarschuwen deskundigen voor de situatie in evacuatiecentra. In die centra verblijven zo'n 34.000 mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door het natuurgeweld. Experts vrezen voor ziektes of zelfs doden.

Tegenover persbureau AP zegt een 67-jarige oesterkweker dat de omstandigheden in het centrum zwaar zijn. Hij moest op de grond slapen met maar één deken. Verwarming was er enige tijd niet. "Dit is een vreselijke, koude plek", zegt hij.

Japanners blikten eerder terug op het moment van de beving: