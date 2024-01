Federaal hof VS buigt zich volgende maand over weren Trump van stembiljet

Het Amerikaanse federale hooggerechtshof buigt zich volgende maand over de vraag of oud-president Donald Trump kan meedoen aan de presidentsverkiezingen van november dit jaar. Vorige maand oordeelde het hooggerechtshof van de staat Colorado dat Trump van de stemlijst moet worden geweerd door zijn rol rond de Capitoolbestorming in januari 2021. In de staat Maine mag Trump inmiddels ook niet meer op het stembiljet staan.

Trump ging tegen de uitspraak van Colorado in beroep bij het federale hof, dat zich nu dus met de zaak gaat bemoeien. Op 8 februari is de eerste hoorzitting en het oordeel van het hof geldt vervolgens voor het hele land.

Waarschijnlijk wordt de zaak in een snel tempo behandeld, nog voor de belangrijke voorverkiezingen in verschillende staten. In veel staten gaan mensen op 5 maart naar de stembus tijdens 'Super Tuesday'. Het lijkt erop dat het hof nog voor die tijd uitspraak wil doen.

In Colorado werd Trump van het stembiljet geweerd op grond van een oud grondwetsartikel uit de periode van vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog. In dat artikel, sectie 3 van het 14de amendement, staat dat mensen die een politiek ambt bekleden, niet mogen hebben deelgenomen aan een opstand of rebellie.

De verdediging van Trump zegt dat het artikel niet geldt voor presidenten, en dat Trump niet heeft deelgenomen aan een opstand. Het federale hof zal moeten oordelen hoe dat artikel moet worden geïnterpreteerd.