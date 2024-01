Onderzoekers: kleuren Neptunus en Uranus lijken veel meer op elkaar dan gedacht

Wie dacht dat de planeet Neptunus een diepblauwe kleur heeft, is de afgelopen jaren behoorlijk voor de gek gehouden. Onderzoekers van de Britse University of Oxford hebben ontdekt dat de planeet veel meer lijkt op zijn buurplaneet Uranus, die meer groenblauw is. Ze hebben van de ontdekking beelden naar buiten gebracht.

Die Amerikaanse ruimtesonde Voyager 2 is tot dusver de enige sonde geweest die langs Uranus en Neptunus is gevlogen, de twee buitenste planeten van ons zonnestelsel. De foto's die de Voyager 2 toen in de jaren tachtig maakte en doorstuurde naar de aarde, waren in aparte kleuren opgenomen. Daarna werden alle foto's samengevoegd.

De foto's van Uranus die we allemaal kennen lagen wel dicht bij de werkelijke kleuren, maar die van Neptunus waren kunstmatig "te blauw" gemaakt, zeggen de onderzoekers. Bovendien waren de foto's bewerkt zodat de wolken en winden goed zichtbaar waren. Dat was wel bekend onder astronomen en werd ook uitgelegd in de fotobijschriften. In de loop der tijd is die nuance echter verloren gegaan, zeggen de onderzoekers.

Nu blijkt dus dat Neptunus en Uranus qua kleur veel op elkaar lijken. Neptunus is iets blauwer, volgens de onderzoekers door een dunnere damplaag van die planeet.

Voyager 2

Voor de studie hebben de onderzoekers gegevens gebruikt van de Voyager 2-sonde, van ruimtetelescoop Hubble en van de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili.

Uranus en Neptunus zijn twee ijsreuzen en staan van alle planeten het verst van de zon. Uranus ongeveer 2,9 miljard kilometer en Neptunus ongeveer 4,5 miljard kilometer. Ze zijn ongeveer even groot.

De Voyager 2-sonde werd op 20 augustus 1977 gelanceerd en vliegt nog altijd door de ruimte, inmiddels buiten het zonnestelsel. De sonde is volgens de NASA ruim 20 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Licht van de zon doet er daarmee bijna 19 uur over om de Voyager 2 te bereiken. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft er nog steeds contact mee.