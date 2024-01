Ongeluk met twee Nederlandse auto's in Duitsland, kind (2) overleden

Bij een aanrijding tussen twee auto's met een Nederlands kenteken op een weg bij het Duitse dorp Tüddern, vlak over de grens bij Sittard, is een tweejarig kind om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse politie.

De andere inzittenden van de auto's raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een kind van 4 is per helikopter naar het ziekenhuis in Keulen vervoerd.

Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 17.00 uur. De twee voertuigen botsten frontaal op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De twee bestuurders moesten door de hulpdiensten worden bevrijd.

Over de identiteit van de slachtoffers heeft de Duitse politie geen mededelingen gedaan.