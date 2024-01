Biden in eerste campagnetoespraak: 'Democratie staat op het stembiljet'

In de Amerikaanse swing state Pennsylvania heeft president Biden zijn verkiezingscampagne afgetrapt. In een toespraak noemde hij oud-president Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. De Democraat haalde fel uit naar Trump, die grote kans maakt om zijn tegenstander te worden bij de presidentsverkiezingen in november 2024.

Biden hield zijn toespraak niet toevallig gisteravond. Vandaag is het drie jaar geleden dat Trump-aanhangers het Capitool in Washington bestormden. "Het was de dag dat we Amerika bijna verloren. Alles verloren", zei Biden.

Hij beschuldigde Trump ervan dat hij geen afstand wil nemen van politiek geweld, en dat hij het na de gebeurtenissen op 6 januari 2021 zelfs verheerlijkt. Biden memoreerde hoe Trump de bestormers van het Capitool 'patriotten' noemt. "Maar politiek geweld is nooit aanvaardbaar in de Verenigde Staten. Het heeft geen plaats in een democratie."

'Hij gebruikt dezelfde taal als Nazi-Duitsland'

De president schetste een onheilspellend beeld van een land dat na november 2024 mogelijk opnieuw bestuurd wordt door een Republikeins politicus die hardop zijn bewondering uitspreekt voor dictators, en gezegd heeft een dictator te willen zijn. "Hij zegt dat het bloed van de Verenigde Staten wordt vergiftigd. Hij gebruikt dezelfde taal als Nazi-Duitsland", stelde Biden vurig, doelend op eerdere uitspraken van Trump over migranten zonder papieren.

De president benadrukte dat zijn campagne in het teken staat van het beschermen en versterken van de democratie. "Dat wat we in Amerika als heilig beschouwen". "Democratie staat op het stembiljet", vervolgde hij. "We hebben ons ooit vrijgevochten van de tirannie van het Britse rijk. We zouden nooit meer onder een koning of dictator dienen. Dat staat nu op het spel."

De plek van Bidens eerste campagnebijeenkomst was symbolisch, in de buurt van Valley Forge. Daar stond tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog een tentenkamp waar George Washington, de eerste president van de VS, met zijn troepen tijdens een ijskoude winter een bittere strijd voerde tegen de Engelsen.