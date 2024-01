Iran rouwt om aanslag, regering meldt arrestatie van meerdere verdachten

In Iran is vandaag stilgestaan bij de bomaanslag in de stad Kerman. Tientallen doodskisten gehuld in de Iraanse vlag stonden in rijen opgesteld bij een herdenkingsceremonie, waarbij onder andere familieleden aanwezig waren.

Bij de aanslagen van woensdag kwamen volgens de Iraanse autoriteiten 89 mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. Terreurgroep IS claimde gisteren achter de dubbele zelfmoordaanslag te zitten.

De Iraanse regering meldde vandaag dat in verschillende provincies in het land verdachten zijn gearresteerd. Om hoeveel personen het gaat, is onduidelijk. Ook meldden de autoriteiten dat een van de aanslagplegers de Tadzjiekse nationaliteit had. De nationaliteit van de tweede persoon is nog niet bekend.

Geen bewijs

In de toespraken bij de herdenking van de slachtoffers brachten de Iraanse president Raisi en de hoogste generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde de aanslagen in verband met de Verenigde Staten en Israël, al leverden ze daar geen enkel bewijs voor. In reactie op hun woorden scandeerde de menigte die aanwezig was bij de herdenking "wraak", "dood aan Amerika" en "dood aan Israël", liet de Iraanse staatstelevisie zien.

De bomaanslag van woensdag vond plaats niet ver van een begraafplaats waar op dat moment een herdenkingsceremonie gaande was voor de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Vier jaar geleden werd hij door een Amerikaanse raketaanval gedood. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn er bij de herdenkingsceremonie twee bommen afgegaan tussen de menigte.