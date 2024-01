Nuis verslaat De Boo en pakt EK-goud, compleet Nederlands podium op 1.000 meter

Kjeld Nuis heeft bij de EK afstanden het goud op de 1.000 meter gepakt. De 34-jarige routinier, die een week geleden bij de NK nog zijn meerdere moest erkennen in Jenning de Boo en Tim Prins, was nu wel de snelste in Thialf.

Nuis had een ideale loting in de voorlaatste rit. Hij was gekoppeld aan Marten Liiv en kon op de kruising optimaal profiteren van de Est. Het bracht hem de Europese titel op de afstand waarop hij in 2018 olympisch kampioen werd.

Nuis wist op het moment van starten precies wat hij moest doen om zijn Reggeborgh-ploeggenoten De Boo en Prins te verslaan.

De pas negentienjarige De Boo, die de revelatie was van de NK afstanden een week geleden, was in rit zes al op het ijs gekomen en had de snelste tijd tot dan toe gereden. Die tijd was wel wat langzamer dan de tijd waarmee hij Nederlands kampioen werd en dus zag Nuis mogelijkheden.

"Deze heb je", zei hij tegen zichzelf. Nuis zag ook dat De Boo geen geluk had met zijn tegenstander Hendrik Dombek. De Boo liet de Duitser al snel achter zich en had dus niemand om op te jagen in de laatste ronde.