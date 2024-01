Taiwanese mensenrechtenactivist zat vast in China: 'Ik ben mentaal onderdrukt'

"Ik geloofde te veel van de kwaadaardige lastercampagnes tegen China in westerse media", klinkt het in het volksgerechtshof in Yueyang, een stad in het midden van China. "In de gevangenis zien we dagelijks Chinese nieuwsprogramma's waarin ik hard bewijs heb kunnen zien dat de communistische partij het land vooruithelpt en luistert naar het volk."

Woorden die je niet verwacht van een Taiwanese mensenrechtenactivist. Toch is dit de 'schuldbekentenis' die Lee Ming-che uitsprak in de beklaagdenbank. Beelden daarvan werden in 2017 door de rechtbank gedeeld. Lee zou van plan zijn geweest de Chinese staat omver te werpen.

In de jaren daarvoor maakte Lee zich sterk voor mensen die in ongenade waren gevallen bij het regime in Peking, zoals politieke opponenten van de communistische partij, gedetineerden en hun families. Bij een bezoek aan de Volksrepubliek werd hij gearresteerd. "Eerst werd ik twee maanden vastgezet in een geheime detentiebasis in Guangzhou", zegt Lee, die anderhalf jaar geleden weer op vrije voeten kwam.

Dertien uur dwangarbeid per dag

De gevangenis waar Lee wordt opgesloten, is onderdeel van een netwerk aan geheime detentielocaties waar China mensen zonder vorm van proces langdurig kan vasthouden. "24 uur per dag word je in de gaten gehouden", zegt hij als we hem spreken in een café in de Taiwanese hoofdstad Taipei. "Geestelijk was het zwaar, twee mensen hielden me constant in de gaten." De ramen waren bedekt met zwarte doeken. "Ik mocht niet weten waar ik zat of hoe laat het was."

Een advocaat kreeg hij niet. Na zijn schuldbekentenis, die hij onder dwang aflegde, werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel. In een onbekend aantal gevallen worden gedetineerden urenlang op een stoel vastgeketend, zo meldde mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders eerder. Een lot dat Lee bespaard bleef. "Fysiek ben ik niet mishandeld, mentaal wel."