Waterpolomannen starten slecht in jacht op olympisch ticket, verlies op EK tegen Roemenië

De Nederlandse waterpoloërs zijn het EK in Kroatië niet goed gestart. Tegen Roemenië werd met 8-12 verloren. De twee onderlinge ontmoetingen daarvoor had Nederland met 9-8 gewonnen. Op dit Europees Kampioenschap staat ook indirect een mogelijk ticket naar de Spelen op het spel.

Route naar de Spelen

Voor de Nederlandse waterpoloërs geldt dat zij op het EK in Kroatië bij de eerste acht moeten eindigen. Lukt dat, dan plaatst de ploeg zich voor het WK waterpolo in Doha. Dat vindt plaats in februari 2024. Op dat WK zullen de laatste vier tickets voor de Olympische Spelen in Parijs worden verdeeld.

Nederland, de nummer 17 van de wereldranglijst, treft op het EK in het Kroatische Dubrovnik Roemenië, Slovenië en Slowakije.