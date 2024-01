Groenewoud zorgt voor sensatie met goud op 3.000 meter bij EK afstanden

Marijke Groenewoud is voor de eerste keer in haar schaatscarrière Europees kampioen geworden. Ze versloeg op de 3.000 meter in een rechtstreeks duel regerend wereldkampioen Ragne Wiklund, die het brons pakte. Regerend olympisch kampioene Irene Schouten pakte het zilver. Wiklund topfavoriet Wiklund gold als topfavoriete voor de Europese titel op de drie kilometer. De Noorse had dit seizoen namelijk nog geen enkele race over 3.000 meter verloren. Elke wereldbeker zette ze naar haar hand, maar in aanloop naar de EK in Heerenveen temperde ze de verwachtingen al enigszins. "Ik weet niet zeker hoe ik er dit weekeinde voor sta", zei ze. En het antwoord op die vraag kreeg Wiklund al vrij snel na het startschot. Groenewoud ging er hard vandoor en sloeg een flink gat met Wiklund.

De 24-jarige Groenewoud, die tweevoudig wereldkampioen massastart is maar nog nooit een grote titel veroverde op een klassieke afstand, liet haar tegenstandster niet meer in de buurt komen. Ze noteerde 3.56,27 en was daarmee ook behoorlijk sneller dan landgenote Schouten, die een rit eerder 3.58,70 had geklokt. De voorlaatste rit was een Nederlands onderonsje tussen Schouten en EK-debutante Elisa Dul. Schouten startte snel, maar Dul ging een ronde voor het einde Schouten verrassend voorbij. Dat liet Schouten zich echter niet gebeuren. Ze zette een eindsprint in en kwam in de binnenbocht nog onderdoor bij Dul, die wel haar persoonlijk record verbeterde en vierde werd. Schouten kwam, ondanks de ritwinst, met een behoorlijk teleurgestelde blik in haar ogen over de finish.