Veroordeelde Promes in Dubai, Openbaar Ministerie is 'op de hoogte'

Voetballer Quincy Promes, die in juni werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel, verblijft momenteel in Dubai, schrijft NH Nieuws. Het Openbaar Ministerie laat aan de regionale omroep weten op de hoogte te zijn. Of hij nu ook op korte termijn wordt aangehouden, is niet duidelijk.

De oud-Ajax-speler en voormalig Oranje-international kreeg een half jaar geleden achttien maanden cel voor zware mishandeling. De rechtbank achtte bewezen dat hij op een familiefeest in de zomer van 2020 een neef in zijn been stak.

Het bewijs tegen de 50-voudig international bestond onder meer uit verklaringen van getuigen en uit appjes en telefoongesprekken van de verdachte zelf. Promes ontkende te hebben gestoken en ging net als het OM in hoger beroep.

Transfer

Promes zat in Nederland nooit in voorarrest voor de zaken waarvan hij wordt verdacht. Wel werd hij eind 2020, een paar maanden na de steekpartij waarvoor hij werd veroordeeld, aangehouden.

Na twee dagen kwam hij vrij en twee maanden later, nog voordat het Openbaar Ministerie had besloten om hem te vervolgen, maakte hij een transfer van Ajax naar Spartak Moskou. Sindsdien speelt hij voor de Russische club.

Het Nederlandse OM kan Rusland in principe om uitlevering vragen. Dat is pas mogelijk als een vonnis onherroepelijk is. Omdat Promes hoger beroep heeft aangetekend, zal Nederland daarom dus voorlopig nog geen verzoek om uitlevering indienen.

Uitleveringsverdrag

Daarnaast staat Promes internationaal gesignaleerd vanwege zijn verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Dat betekent dat hij wordt aangehouden als hij voet zet in Europa of andere landen waarmee Nederland een uitleveringsverdrag heeft.

Volgens NH Nieuws is de voetballer momenteel in Dubai om zijn verjaardag te vieren. Dat zou te zien zijn op zijn Instagram-pagina. Omdat Nederland wel een uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, zou hij in Dubai wel opgepakt kunnen worden.

Het OM zegt tegen de regionale omroep op de hoogte te zijn van het feit dat de aanvaller zich momenteel in Dubai bevindt. "Verder zeggen we hier momenteel niets over", aldus een woordvoerder.

Of het OM de autoriteiten aldaar inmiddels ingeschakeld heeft, wil de woordvoerder niet zeggen.