Waterpolosters starten EK in eigen land, zoals verwacht, met ruime zege op Kroatië

De Nederlandse waterpolosters zijn goed begonnen aan hun missie naar EK-goud in eigen land. In Eindhoven won de ploeg van coach Evangelos Doudesis met 24-6 van Kroatie. Dat de Nederlandse ploeg zou winnen, was vooraf al wel de verwachting. Nederland werd afgelopen juli wereldkampioen in het Japanse Fukuoka en Kroatie is een relatief klein waterpololand. De Kroatische ploeg bestaat ook veelal uit jonge speelsters die niet ouder zijn dan 20 jaar. Kijk hier de reacties van Sabrina van der Sloot en Lieke Rogge na het eerste EK-duel:

Vanwege dat feit had bondscoach Doudesis ook de kans om sterkhouders als Kitty-Lynn Joustra, Vivian Sevenich en Simone van de Kraats op de tribune te houden. Zij hoefden het water niet in en kregen een extra rustdag. Dat zorgde er ook voor dat ander talent, zoals de 22-jarige Marit van der Weijden de kans kreeg. Zij toonde zichzelf ook snel, want na een wat matige start en een 1-0 achterstand bracht de midvoor de stand weer in evenwicht met de eerste EK-treffer van Oranje.

EK waterpolo live bij de NOS Het EK waterpolo voor vrouwen vindt van 5 tot en met 13 januari plaats in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven. De wedstrijden van Oranje zijn te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Nederland speelt dit weekend in de groepsfase nog tegen tegen Hongarije (zaterdag om 19.00 uur) en Griekenland (zondag om 18.30 uur).