Teamsprintsters grijpen EK-goud, wereldrecord Noorse ploegenachtervolgers

De Nederlandse teamsprintsters zijn voor het eerst in de geschiedenis van de EK afstanden Europees kampioen geworden. Femke Kok, Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-De Jong waren in Thialf met een tijd van 1.27,36 Polen te snel af.

"Ik had het helemaal niet door", reageerde Kok na de winnende race. Ook Fledderus had niet in de gaten dat Rijpma-De Jong op achterstand reed. Rijpma-De Jong vertelde dat ze het "graag anders had gezien", zodat ze wat meer kon profiteren van de slipstream van haar ploeggenoten.

Zilver voor Polen

Polen, de Europees kampioen van twee jaar geleden, kwam met Andzelika Wójcik, Iga Wojtasik en Karoline Bosiek op het ijs. De slotschaatsster van de Poolse ploeg, Bosiek, kreeg een inmiddels welbekende zwieper mee bij de aflossing.

Ze versloegen in hun rit met een tijd van 1.28,06 de Noorse vrouwen en waren toen al zeker van een medaille, omdat alleen Duitsland en Nederland daarna nog moesten rijden. In de slotrit dook alleen Nederland onder de tijd van de Poolse vrouwen, die daardoor het zilver veroverden.

Het Noorse trio, met Carina Jagtøyen, Julie Nistad Samsonsen, Martine Ripsrud, greep het brons.