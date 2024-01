Khalid Kasem legt werk als presentator neer na beschuldiging van omkoping

Talkshowpresentator Khalid Kasem legt zijn werkzaamheden bij omroep BNNVARA voorlopig neer na beschuldigingen van omkoping. Dat bevestigt de omroep na berichtgeving van het AD. De presentator van Khalid & Sophie, die voorheen als advocaat werkte, zou in 2019 aan de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries hebben toegegeven dat hij dat jaar een ambtenaar had omgekocht, meldt het AD.

Het AD citeert uit vier geluidsopnames van vertrouwelijke gesprekken hierover, die volgens de krant waarschijnlijk zijn gemaakt door Peter R. de Vries. Kasem ontkent de beschuldiging tegenover de krant. Volgens hem kan de conclusie dat hij een ambtenaar heeft omgekocht niet getrokken worden "uit enige geluidsopname". "Ik begrijp wel dat de suggestie wordt gewekt en dat dit vragen oproept", citeert de krant hem.

BNNVARA zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de zaak en noemt de beschuldiging ernstig. "Voor BNNVARA en haar makers is integriteit essentieel. De beschuldigingen raken deze integriteit en zullen derhalve grondig moeten worden uitgezocht. In afwachting daarvan heeft ­Khalid in goed overleg met BNNVARA besloten dat hij zijn werkzaamheden voor BNNVARA voor nu neerlegt."