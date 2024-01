Demonstratie op Urk om bedreiging Marokkaans-Nederlands gezin

In Urk hebben vanmiddag tientallen mensen bij het gemeentehuis een demonstratie gehouden. Aanleiding voor het protest is de bedreiging van een Marokkaans-Nederlands gezin, dat als gevolg daarvan uit het dorp is vertrokken.

De bedreigingen begonnen toen een zoon van het gezin in oktober ten onrechte werd verdacht van het verbranden van Israëlische vlaggen op Urk.

Zo werd tot twee keer toe een steen door een ruit van de woning van de familie gegooid. Ook werd bij het huis illegaal vuurwerk afgestoken. Het gezin verliet daarna de woning en het dorp. Het gezin woonde al tientallen jaren zonder problemen in Urk, meldt Omroep Flevoland. Voor het vernielen van een ruit is een 19-jarige verdachte aangehouden.

Demonstratie rustig verlopen

De demonstranten hebben kritiek op de manier waarop de gemeente Urk is omgegaan met het bedreigde gezin. Zij vinden dat politie en gemeente de bewoners onvoldoende in bescherming hebben genomen.

Volgens de gemeente Urk deden er zo'n dertig mensen mee aan de demonstratie voor het gemeentehuis. Ze droegen spandoeken en Palestijnse vlaggen. Ook deden ze een oproep aan burgemeester Cees van den Bos. "Burgervader Cees, jouw burgers hebben vrees". Ook was er een tegendemonstratie van Urkers met Israëlische vlaggen. De gemeente zegt dat de demonstraties rustig zijn verlopen.