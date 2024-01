Water in de Rijn blijft nog even stijgen, waterpeil Maas daalt

De Rijn, de Maas en het IJsselmeer en Markermeer kampen nog altijd met hoge waterstanden. Rijkswaterstaat meldt dat de waterstand in de Rijn de komende dagen nog stijgt. Het water in de Maas zal juist dalen.

Onder meer in Hoorn, Durgerdam en Waterland is overlast:

Ook in het Markermeer en het IJsselmeer is de waterstand nog altijd heel hoog. De komende dagen nemen de mogelijkheden om te spuien vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee toe, zegt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat het water afgevoerd kan worden en de waterstand op het IJsselmeer hierdoor iets daalt. Tegelijkertijd wordt meer aanvoer van water verwacht, waardoor de waterstand de komende tijd nog hoog blijft.

In Nederland blijft de waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer voorlopig heel hoog. Op verschillende plekken proberen mensen het water te ontlopen, maar dit lukt niet altijd met droge voeten. - NOS

Ook gisteren kon water vanuit het IJsselmeer worden geloosd in de Waddenzee. Het Markermeer zal daar nog niet van profiteren. Dat komt doordat de waterstand van het IJsselmeer hoger is dan die van het Markermeer. Er kan dus geen water van het Markermeer naar het IJsselmeer worden afgevoerd. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstanden op de meren over enkele dagen gelijk zullen zijn.

De Maas bij Maastricht is de afgelopen nacht flink gezakt. Na de piek van 1700 kuub water per seconde die de rivier afvoerde, was dat vanochtend ruim 1500 kuub. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat die stand geleidelijk lager wordt.

Het waterpeil van de Maas bereikt in Brabant tussen vandaag en morgen de hoogste stand. De drie waterschappen in Noord-Brabant zetten waterbergingen in hun gebied in om overstromingen te voorkomen. Waterbergingen zijn gebieden die tijdelijk onder water gezet kunnen worden om andere plekken, zoals woonwijken, te ontzien bij hoogwater.