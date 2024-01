'Bijdehante' Feyenoord-trainer Slot scheurt kuitspier: 'Ik had iets te veel praatjes'

Feyenoord heeft op zijn trainingskamp in Marbella te maken gekregen met een blessuregeval. En het slachtoffer is niet de minste: trainer Arne Slot liep tijdens een partijtje voetvolley een gescheurde kuitspier op. Vandaag leidde hij de training dan ook met een brace om zijn rechteronderbeen. "Ik had iets te veel praatjes in combinatie met mijn leeftijd", verklaart Slot zijn blessure. "Op de eerste dag wonnen wij met twee stafleden van drie spelers en toen was ik zo bijdehand om tijdens de lunch te zeggen: welke drie spelers durven het nu aan?" "Bij het tweede punt stapte ik op een bal en scheurde ik een van mijn kuitspieren af. Dat is de straf voor iets te bijdehand zijn en voor maandenlang te weinig sporten", lacht de coach. Hij kan nog lachen, want pijn doet het niet: "Het is wel lastig, want ik kan mezelf niet zo snel van A naar B verplaatsen. Nu kon ik dat als voetballer ook al niet zo snel, maar nu is het nog langzamer."

Feyenoord-trainer Arne Slot legt uit hoe hij aan zijn blessure kwam tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Spanje. - NOS

Feyenoord is sinds Nieuwjaarsdag neergestreken in Spanje om de puntjes op de i te zetten voor de tweede seizoenshelft. Vorig jaar was Feyenoord koploper tijdens de winterstop, nu bereiden de Rotterdammers zich voor als achtervolgers op het - vooralsnog - ongenaakbare PSV. "Het is anders dan vorig jaar, omdat we in de eerste seizoenshelft meer hebben verloren dan ons lief is, met een zware Champions League-campagne waar ons rendement ons de das heeft omgedaan", aldus Slot. Complimenten, geen punten In de Champions League kreeg Feyenoord wel de complimenten, maar niet de punten. Is dat een les geweest voor Slot? "Elke wedstrijd is een les. Het is ook een les geweest dat we in twee jaar tijd van Conference League-niveau naar uitmuntend spel in de Champions League zijn gegaan, door hard werken, de juiste spelers aantrekken en een goed programma draaien." "Maar het is ook een les dat je met goed voetbal alleen in veel situaties wel overwintert, maar dat wij nu tekort schoten. Door een combinatie die een giftige cocktail bleek: zelf op cruciale momenten grote kansen onbenut laten, zo goed als niks weggeven en ons slechte rendement bij standaardsituaties."