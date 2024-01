Ajax-bedwinger Hercules speelt bekerduel met Cambuur niet in Galgenwaard

Er komt geen nieuwe bekerstunt van Hercules in stadion Galgenwaard. De Utrechtse amateurs spelen de achtste finale van de KNVB-beker tegen Cambuur op Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht. De wedstrijd tussen Hercules en Cambuur wordt gespeeld op 18 januari (21.00 uur).

Hercules speelde in de vorige ronde tegen Ajax nog in Galgenwaard, toen het verrassend met 3-2 won. Er is op het trainingscomplex plaats voor zo'n duizend supporters.

FC Utrecht meldt op de clubsite dat het uitlenen van de Galgenwaard aan Hercules 'een uitzondering was omdat het tegen Ajax speelde'. Voor de start van het huidige seizoen werd al met Hercules afgesproken dat dat de uitwijklocatie zou zijn.