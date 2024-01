Acteur David Soul, bekend van Starsky & Hutch, overleden

Starsky & Hutch was in de jaren 70 een zeer populaire politieserie. Het tweetal Starsky en Hutch reed rond in een felrode Ford Torino en probeerde misdaden op te lossen in Californië.

Acteur David Soul is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend van zijn rol in televisieserie Starsky & Hutch, waarin hij de rol van rechercheur Kenneth 'Hutch' Hutchinson speelde.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

David Soul werd geboren in de Verenigde Staten, maar woonde lang in Groot-Brittannië en kreeg later ook de Britse nationaliteit.

Hij trouwde vijf keer. Zijn laatste vrouw, Helen Snell, zegt tegen de BBC dat hij gisteren is overleden in het bijzijn van zijn familie. "Hij deed veel buitengewone dingen, als acteur, verhalenverteller en dierbare vriend. Zijn glimlach en passie voor het leven zullen we blijvend herinneren."

Soul en Glaser speelden een kleine cameo-rol in de remake van Starsky & Hutch uit 2004. Owen Wilson vertolkte daarin de rol van Hutch en Ben Stiller was Starsky.

Naast zijn rol als Hutch had Soul ook een succesvolle zangcarrière, met nummer 1-hits in de jaren 70 als Don't give up on us en Silver lady. De acteur had na Hutch geen grote tv-rollen meer, maar was wel actief op het toneel. Zo stond hij in Londen op de planken als Jerry Springer en speelde hij in een musical.