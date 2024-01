Nederlandse bloemenexporteurs bezorgd over aanscherping exportcontroles VK

Nederlandse bloemenexporteurs slaan alarm bij de Britse overheid. De brancheverenigingen van bloemexport (VGB) en bloembollenexport (Anthos) maken zich grote zorgen over de intensivering van de exportcontroles aan de grens.

Sinds de Brexit geldt er een strenge controle voor geïmporteerde producten met een hoog risico. In de bloemensector gaat het dan bijvoorbeeld om bloembollen, waarbij de kans op het importeren van ziektes aanwezig is. Per januari wordt die controle uitgebreid voor producten met een gemiddeld risico, zoals bloemen.

Daarnaast worden die controles nu verplaatst naar de buitengrenzen van het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe mochten die inspecties gedaan worden op de plek van bestemming. Volgens Anthos gaat dat nu nog om zo'n 8500 plekken in het Verenigd Koninkrijk en 150 keurmeesters. Per april maken die inspecties dus plaats voor grenscontroles.

Direct na de Brexit in 2020 ontstonden er files van vrachtverkeer bij de Britse grenzen. De bloemenbranche vreest voor een herhaling bij de kanaaltunnel en de veerponthavens. De export zal daardoor vertraging oplopen. De Financial Times meldt dat VGB een brandbrief heeft gestuurd aan de Britse regering, waarin wordt gepleit om de verscherpte grenscontroles uit te stellen tot 2025.

Bloemen per boot

Volgens Hendrik Jan Kloosterboer van Anthos gaat het grootste deel van de bollenexport met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk. "Vanuit Nederland maken soms zo'n 140 vrachtwagens tegelijk de oversteek. Ik verwacht straks één lange file aan de Engelse kant bij Harwich."

Kloosterboer verwacht dat de kosten voor exporteurs zullen oplopen door die vertraging: "Vertraagde leveringen zullen ook zorgen voor extra kosten voor transport en het vers houden van de producten." Anthos zou graag zien dat op een bepaalde manier controles op de eindbestemming in stand blijven.

Ook bij Royal Flora Holland, de grootste bloemenveiling van Nederland, zijn er zorgen. "Die scherpe keuringen gaan natuurlijk invloed hebben. Dit raakt ons ook", zegt Michel van Schie van Royal Flora Holland. "Als de bloemen duurder worden door de vertragingen kan het zijn dat de vraag afneemt."

De bloemenindustrie hoopt dat de Britse overheid zijn beleid nog aanpast. Volgens Kloosterboer zijn er aan de Britse kant om dit moment niet voldoende faciliteiten, mensen en ruimte, om de grote hoeveelheid inspecties snel uit te voeren. "Als er 40 vrachtwagens in een rij komen te staan, ben je zo een dag verder."