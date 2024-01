Schoonzoon vangt bot bij rechter: miljoenenprijs blijft van schoonvader

Een man uit Rijswijk hoeft geen 3,2 miljoen euro te krijgen van de Staatsloterij. De man had een kort geding aangespannen omdat hij claimde dat zijn 80-jarige schoonvader zijn winnende lot had gestolen. Die zou het lot hebben verwisseld voor een ander lot en vervolgens de prijs hebben geïncasseerd. De uitkomst van het kort geding is dat de Staatsloterij bij het uitbetalen van de prijs in zijn recht stond.

De Rijswijker kocht op 2 september verschillende loten voor de trekking van 1 oktober. Op een daarvan viel de hoofdprijs van 3,2 miljoen euro.

Drie dagen na de trekking meldde zijn schoonvader zich bij de Staatsloterij. Die zei dat hij het winnende lot cadeau had gekregen van zijn schoonzoon. Die meldde zich een dag later bij de Staatsloterij met het verhaal dat zijn schoonvader het winnende lot had gestolen en dat dat van hem was.

Hierop begon de Staatsloterij een onderzoek. De schoonvader verklaarde, daarin ondersteund door zijn dochter en een andere schoonzoon, dat hij het lot cadeau had gekregen en dat het in de familie vaker gebeurde dat ze loten kochten en er eentje aan de schoonvader gaven.

Volgens de Staatsloterij schrijft het deelnemersreglement voor dat de prijs moet worden uitbetaald aan degene die het winnende lot toont. En dat was de schoonvader.

Wisseltruc

De rechter stelt voorop dat een kort geding zich niet leent voor een definitief antwoord op de vraag wie eigenaar is van het winnende staatslot. In dit kort geding ging het erom of de Staatsloterij in redelijkheid kon overgaan tot uitbetaling aan de schoonvader.

De Rijswijker zei dat zijn schoonvader het winnende lot "even wilde vasthouden" en toen kans zag het te verwisselen met een ander lot. De Staatsloterij zei dat dat niet onopgemerkt zou zijn gebleven, ook omdat de schoonvader kampt met een "verminderde handmotoriek".

De rechtbank gaat daar in mee. "Zeker omdat mag worden aangenomen dat een eigenaar van een winnend lot daar bijzonder voorzichtig mee om zal gaan", oordeelt de rechter.