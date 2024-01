Terugkeer Nadal in Brisbane eindigt in kwartfinales, ondanks drie matchpoints

De terugkeer van Rafael Nadal op de tennisbaan is in Brisbane geëindigd in de kwartfinales. De Spanjaard moest na een slijtageslag in drie sets zijn meerdere erkennen in Jordan Thompson: 7-5, 6-7 (6), 3-6.

Nadal, tegenwoordig nummer 672 van de wereld, verspeelde in de tweede set drie matchpoints. In de derde set dolf hij alsnog het onderspit tegen de mondiale nummer 55.