Van 't Schip zag Ajax vanuit Australië falen: 'Goedkoop om anderen schuld te geven'

Samen met zijn zoon zag Ajax-trainer John van 't Schip aan de andere kant van de wereld zijn ploeg vorige maand afgaan tegen de amateurs van Hercules. Op trainingskamp in het Zuid-Spaanse Cádiz probeert hij zijn aangeslagen spelers nu met een goed gevoel de tweede seizoenshelft in te helpen.

Van 't Schip miste door het huwelijk van zijn zoon in Australië de eredivisiewedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (1-1) en het bekerduel met Hercules (3-2 nederlaag). Zijn assistent Michael Valkanis nam de honneurs waar.

Vanuit Australië zag Van 't Schip het misgaan. Hij steekt de hand ook in eigen boezem. "Het was een collectief falen. Het zou wel heel goedkoop zijn anderen nu de schuld te geven."

"De verloren wedstrijd tegen Hercules is een grote smet op het sowieso al moeilijke seizoen. De beker was de snelste weg naar een prijs en naar Europees voetbal. Het was niet het einde van de wereld, maar het ging wel de hele wereld over."

Plek drie en vier

Dergelijke flaters mag Ajax niet meer slaan na de winterstop, wil het tot nu toe rampzalige seizoen 2023/2024 nog gered worden. "We moeten ons nu verder ontwikkelen. Vastigheden en vertrouwen krijgen."

Onder Van 't Schip klom Ajax voor de winterstop van plek 18 naar plek 5 op de ranglijst. "We hebben een mooie sprong gemaakt, maar nu komt het moeilijkere gedeelte richting de derde en vierde plek. We hebben veel goed te maken en AZ en FC Twente zijn goede ploegen."